Еще одну «Пятерочку» в центре Казани закрыли из-за крыс

Суд постановил на 20 суток закрыть «Пятерочку» на ул. С. Галеева в Казани из-за антисанитарии и следов крыс. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

В ходе проверки управления выявлены санитарные нарушения. Зоологическая экспертиза обнаружила свежие экскременты серой крысы и поеденную приманку в складских помещениях, норы в контейнерной площадке и под фундаментом дебаркадера. Помимо этого, контейнерная площадка была загрязнена пищевыми и бытовыми отходами, а контейнеры переполнены.

Управление считает, что была угроза для жизни и здоровья граждан. На ООО «Агроторг» были составлены административные протоколы, помещения опечатаны.

Ранее в центре Казани из-за грызунов временно закрыли магазин «Пятерочка» на ул. С. Садыковой.

Диана Соловьёва