«Пятерочку» в центре Казани закрыли на два месяца из-за крыс

Суд приостановил деятельность магазина «Пятерочка» в центре Казани на 60 суток из-за антисанитарии и следов жизнедеятельности грызунов. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Проверка магазина ООО «Агроторг» на улице Сары Садыковой, 22 была проведена после жалоб граждан на наличие грызунов. Зоологическая экспертиза обнаружила свежие экскременты серой крысы на полах складских помещений, в торговом зале и зоне приготовления выпечки.

Также выявлены нарушения герметизации помещений, отверстия в стенах торгового зала, неудовлетворительное санитарное состояние и захламление складов. Товары хранились хаотично, без подтоварников.

Помещение магазина опечатано, материалы переданы в суд.

Анар Зейналов