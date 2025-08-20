Уиткофф суммарно провел с Путиным и его окружением сутки

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что в общей сложности провел около 24-25 часов на встречах с президентом России Владимиром Путиным и его ближайшим окружением. Такую оценку он дал в интервью телеканалу Fox News.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Господин Уиткофф уточнил, что это было «личное время с ним, а также с некоторыми из его людей», назвав помощника президента РФ Юрия Ушакова и главу МИД Сергея Лаврова. По его словам, он неоднократно летал в Россию для обсуждения, в частности, вопросов украинского урегулирования.

В последний раз господин Уиткофф посетил Москву 6 августа. Его переговоры с президентом России Владимиром Путиным длились около трех часов. До этого он прилетал на переговоры в Москву 25 апреля и 11 апреля в Санкт-Петербург. С начала года спецпосланник президента США посетил Россию пять раз.