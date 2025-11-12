На ПО для распознавания животных в Нижегородской области выделили 2 млн рублей

Госучреждение Нижегородской области «Центр координации проектов цифровой экономики» намерено приобрести программное обеспечение (ПО) для распознавания домашних животных. Соответствующий запрос котировок с начальной стоимостью контракта 2 млн руб. объявили на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Учреждению требуется программное обеспечение для аналитики изображений с использованием искусственного интеллекта, предназначенного для автоматического анализа цифровых изображений и распознавания на них фрагментов с мордой кошки или собаки.

Как писал «Ъ-Приволжье», в регионе внедрили сервис поиска пропавших животных с помощью ИИ. Его добавили в функционал региональной «Карты жителя». Сейчас сервис применяется в работе 10 приютов. Для поиска кошек и собак нейросеть может обработать фотографии, загруженные пользователями, и найти сходства по ключевым биометрическим параметрам. Определив совпадения среди найденных и потерянных животных, сервис в режиме реального времени сообщает об этом авторам объявлений.

Галина Шамберина