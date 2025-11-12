Детсад под Белгородом достроит компания экс-депутата местной облдумы

Белгородское ООО «Белмонтажстрой» экс-депутата местной облдумы от «Единой России» Вадима Клета выиграло аукцион на достройку детского сада в микрорайоне Улитка поселка Дубовое Белгородского района. Компания, входящая в ГК «Белгородстроймонтаж», была единственным участником торгов, она не стала снижать начальную цену 292,2 млн руб. Контракт заключен и опубликован на портале госзакупок.

Победителю аукциона предстоит построить двухэтажное здание с подвалом. Общая площадь объекта должна составлять 5,1 тыс. кв. м. Работы нужно выполнить с 1 ноября 2025 года по 30 августа 2026-го. Гарантия на них составит пять лет.

В феврале 2024 года подряд получило дагестанское ООО «Компоно» Надира Маммаева за 381,7 млн руб. при начальной цене 454,4 млн руб. Однако в сентябре 2025-го контракт расторгли по решению заказчика. Подрядчик исполнил его на 142,4 млн руб., при этом ему заплатили 211,8 млн. По данным портала госзакупок, «Компоно» назначены штрафы на 400 тыс. руб. в сумме, они не оплачены.

По данным Rusprofile, ООО «Белмонтажстрой» было зарегистрировано в Белгороде в декабре 2009 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец — Вадим Клет. Директор — Владимир Шилкин. Прошлый год компания отработала с выручкой 174 млн руб. и чистой прибылью 11 млн руб.

По собственным данным, ГК «Белгородстроймонтаж» застраивает микрорайон Улитка. По данным портала «Наш. Дом. РФ», группа уже возвела там 15 многоквартирных домов, на этапе строительства еще семь. Их планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2027 года — первом квартале 2029 года.

Алина Морозова