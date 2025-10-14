Под Белгородом снова ищут строителя детсада за 292 млн рублей

Министерство строительства Белгородской области объявило третий аукцион на строительство детсада на 240 мест в микрорайоне Улитка поселка Дубовое Белгородского района. Как и на предыдущих торгах, начальная цена контракта составляет 292,2 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Победителю аукциона предстоит построить двухэтажное здание с подвалом. Общая площадь объекта должна составлять 5,1 тыс. кв. м. Работы требуется выполнить с 1 ноября 2025 года по 30 августа 2026-го. Гарантия на них составит пять лет.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 21 октября. Итоги планируют подвести 22 октября. Предыдущий тендер не состоялся из-за отсутствия участников. В феврале 2024 года подряд получило дагестанское ООО «Компоно» Надира Маммаева за 381,7 млн руб. при начальной цене 454,4 млн руб. Однако в сентябре 2025-го контракт был расторгнут по решению заказчика. Подрядчик исполнил его на 142,4 млн руб., при этом ему заплатили 211,8 млн.

Алина Морозова