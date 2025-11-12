Находившегося в розыске жителя Владимирской области задержали на Балтийском вокзале

Сотрудник отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции задержали на Балтийской вокзале 43-летнего жителя Владимирской области, находившегося в федеральном розыске, сообщает пресс-служба транспортной полиции по СЗФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фигурант уголовного дела по ч.1 ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» был доставлен в дежурную часть транспортной полиции и передан инициатору розыска.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что бизнесмена в международном розыске задержали в Петербурге из-за кражи миллиона евро.

Андрей Маркелов