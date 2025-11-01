Бизнесмена в международном розыске задержали в Петербурге из-за кражи миллиона евро

Полиция Санкт-Петербурга задержала бизнесмена, укравшего более миллиона евро у банкротящейся компании. Коммерсант был объявлен в международный розыск, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России задержали 66-летнего жителя одной из стран Балтии. Он был директором и акционером крупной иностранной фирмы с 2014 по 2019 год.

Организация приступила к процедуре банкротства. Тогда бизнесмен без каких-либо законных оснований начал выводить со счета фирмы денежные средства. Ему удалось похитить 1 млн 56 тыс. евро. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.

Татьяна Титаева