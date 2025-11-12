Экс-чиновнику свердловского министерства АПК назначили 14 лет колонии за взятки

В Новоуральске бывший главный специалист территориального отдела министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области осужден за взятки и служебный подлог. Как сообщили в прокуратуре региона, суд назначил виновному наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

Его судили по чч. 2, 3, 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег и иного имущества за попустительство по службе, за незаконные действия и бездействие, в значительном и в особо крупном размерах), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Суд установил, что с 2014 года до сентября 2023 года осужденный получал деньги от представителей поднадзорных ему организаций — общая сумма взяток превысила 3,4 млн руб. Также он получил топливную карту, с помощью которой покупал дизельное топливо для личного пользования. Взамен он выдавал организациям свидетельства о техосмотре самоходной техники без фактической проверки, кроме того, деньги чиновник получал за попустительство по службе. Его задержали при передаче части взятки в служебном кабинете. По результатам прокурорской проверки он был уволен за утрату доверия.

Помимо наказания в колонии, суд приговорил бывшего специалиста к штрафу в 16,6 млн руб. Ему запрещено занимать должности в органах власти на 10 лет. Суд также взыскал в доход государства сумму взятки. Осужденный взят под стражу в зале суда. Уголовные дела против взяткодателей прекращены из-за их деятельного раскаяния и содействия расследованию.

Ранее прокуратура Свердловской области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам о взяточничестве в отношении бывшего первого заместителя директора ГКУ Свердловской области «Управление капитального строительства» Александра Мельникова и руководителя строительной организации.

Ирина Пичурина