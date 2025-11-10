Экс-замдиректора свердловского управления капстроительства будут судить за взятки

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам о взяточничестве в отношении бывшего первого заместителя директора ГКУ Свердловской области «Управление капитального строительства» Александра Мельникова и руководителя строительной организации, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По версии следствия, с сентября 2024 года по январь 2025 года Александр Мельников получил от руководителя строительной компании взятки на сумму более 1,6 млн руб. Взамен чиновник предоставлял покровительство при выполнении государственных контрактов и ускорял освидетельствование и приемку работ.

Кроме того, тот же руководитель строительной организации передал директору МКУ «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа Верхняя Пышма» качестве взятки денежные средства и автомобиль на общую сумму свыше 10,6 млн руб. За это директор муниципального учреждения должен был ускорить согласование заявок на техническое присоединение зданий школы и детского сада к сетям тепло- и водоснабжения.

Экс-чиновнику свердловского УКС инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а а руководитель строительной организации – дача взятки должностному лицу в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Уголовные дела будут переданы в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Ранее в суд было направлено дело в отношении бывшего директора муниципального УКС Верхней Пышмы.

