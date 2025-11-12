Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Силы ПВО сбили 22 беспилотника ВСУ над регионами России за ночь

Средства ПВО уничтожили 22 дрона ВСУ над семью российскими регионами, в том числе над Московским. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

БПЛА были сбиты с 23:00 мск 11 ноября до 7:00 12 ноября. Больше всего — восемь беспилотников — уничтожено над Ростовской областью. Дроны также сбиты над следующими регионами:

  • четыре — над Ставропольским краем;
  • по три — над Орловской и Брянской областями;
  • два — над Тульской областью;
  • по одному — над Калужской областью и Московским регионом.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о сбитом на подлете к городу дроне в 2:23 мск. В Ставропольском крае обломки беспилотников упали на территорию промышленной зоны. В результате начался пожар. В Ростовской области, по информации губернатора Юрия Слюсаря, никто при атаке не пострадал. Информация о последствиях уточняется.

В Брянской области, по словам губернатора Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет. В Тульской области последствий атаки также нет, сообщил глава региона Дмитрий Миляев.

