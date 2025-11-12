В Новороссийске ограничена подача воды из-за аварии на водоводе

В Новороссийске Краснодарского края ограничили водоснабжение жителей из-за аварии на магистральном водоводе, сообщили в городском «Водоканале». Сейчас на месте ведутся аварийные работы. Их планируют завершить до 20:00 мск. В следующий раз воду подадут в дома 13 ноября с 6:00 до 9:00 мск.

Сколько жителей отключено от водоснабжения — в «Водоканале» не уточнили. По данным Краснодарстата, на 1 января 2025 года в Новороссийске проживало более 345,5 тыс. человек.

Повреждение на Троицком групповом водопроводе (ТГВ) было зафиксировано специалистами в 9:05 мск 12 ноября. Местные СМИ публиковали фото и видео, на которых видно, как большой столб воды бьет на несколько метров из земли на улице Пограничной.

Для локализации аварии было снижено давление в поврежденном участке, подача воды в город в связи с этим сократилась с 4,6 тыс. до 3 тыс. кубометров в час. В городском водоканале отметили, что поврежденный участок входит в программу реконструкции, которую планируется реализовать в 2026 году.

В сентябре 2025 года в Новороссийске была приостановлена подача воды с Неберджаевского водохранилища. В «Водоканале» тогда заявляли, что в водохранилище не хватает объемов воды из-за засушливой погоды и отсутствия обильных осадков. После этого воду на все зоны водоснабжения начали подавать от ТГВ. С того момента аварийные бригады водоканала в круглосуточном режиме устраняют утечки и прорывы на различных участках водопровода (по данным властей, износ водопроводных коммуникаций составляет 70%). В городе введен график подачи воды, который часто не соблюдается из-за аварий на ТГВ.

