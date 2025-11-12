Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Каролину»

«Вашингтон Кэпиталс» одержал гостевую победу над «Каролина Харрикейнс» в матче против «Каролина Харрикейнс». Игра завершилась со счетом 4:1.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Брэндон Дюхейм, Дилан Строум, Джейкоб Чикран и Александр Овечкин, поразивший пустые ворота. Также российский форвард записал в свой актив результативную передачу. Автором единственного гола «Каролины» стал Николай Элерс.

«Вашингтон» набрал 17 очков в 16 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице дивизиона Метрополитен. «Каролина» с 22 очками по итогам 16 встреч располагается на второй строке.

В других матчах дня «Миннесота Уайлд» на своем льду в овертайме уступила «Сан-Хосе Шаркс» — 1:2. Российский вратарь гостей Ярослав Аскаров отразил 28 из 29 бросков и одержал четвертую победу подряд. «Сент-Луис Блюз» дома обыграл «Калгари Флеймс» со счетом 3:2, результативной передачей в составе победителей отметился форвард Алексей Торопченко. Нападающий Валерий Ничушкин из «Колорадо Эвеланш» отличился голевым пасом в матче против «Анахайм Дакс». Его команда одержала победу — 4:1. После игры главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар заявил, что Ничушкин получил травму нижней части тела. «Колумбус Блю Джекетс» на выезде переиграл «Сиэтл Кракен» в серии буллитов — 2:1. Форвард «Джекетс» Кирилл Марченко записал в свой актив результативную передачу, продлив серию с набранными очками до девяти матчей.

Таисия Орлова