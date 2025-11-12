На участкового терапевта в Свердловской области приходится до 3,5 тыс. пациентов

Количество пациентов на одного участкового терапевта в Свердловской области доходит до 3,5 тыс., заявил в разговоре с «Ъ-Урал» председатель Свердловской областной организации работников здравоохранения Сергей Угринов. Это в два раза превышает норму, согласно которой на одного врача на участке должно приходиться около 1,7 тыс. человек, пояснил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

«Допустим, население в определенной территории 5 тыс. человек. а врач терапевт только один. Куда их девать, лечебное учреждение обязано обеспечивать прием»,— пояснил господин Угринов.

По его словам, такая ситуация чаще всего связана не с неправильным расчетом приписного населения, а с нехваткой врачей. В этом случае вакансии в поликлиниках открыты, однако работников на них не хватает, и обслуживать пациентов приходится существующему ограниченному штату.

«Есть больницы, которые платят врачам за расширение. Есть такие, которые поплатили определенный период, а потом перестали»,— рассказал Сергей Уринов.

Напомним, средняя зарплата врачей в Свердловской области в ноябре составила 76 тыс. руб. Как отметил зампредседателя ФНПР в Свердловской области Алексей Киселев, регион по этому показателю обогнал одного из лидеров — Тюменскую область.

Анна Капустина