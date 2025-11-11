Средняя зарплата врачей в Свердловской области составила 76 тыс. руб. в ноябре

В Свердловской области средняя зарплата врачей в ноябре превысила 76 тыс. руб. Об этом заявил зампредседателя ФНПР в Свердловской области Алексей Киселев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Эта зарплата превышает показатели в сопоставимых субъектах или сравнима с ними»,— сказал господин Киселев. По его словам, Свердловская область обогнала по уровню зарплаты Тюменскую, а текущие показатели превышают установленные.

Ранее замгубернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова заявляла, что средняя заработная плата врачей в государственных медучреждениях региона превышает 130 тыс. руб. в месяц, а в крупных больницах достигает 150-180 тыс. руб.

Анна Капустина