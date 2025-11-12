ФСБ показала видео обысков и допросов по делу о покушении на митрополита Тихона

ФСБ России опубликовала видео с задержаниями, обысками и допросами новых подозреваемых по делу о покушении на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Георгия Шевкунова). По данным ведомства, обыски прошли в Москве, Псковской области и Республике Крым.

Во время следственных действий изъята агитационная символика запрещенной на территории России террористической и экстремистской организации «Правый сектор». Следствие также получило информацию о причастности других лиц к подготовке теракта. На опубликованных кадрах видно, как оперативники заходят в квартиры подозреваемых, после чего их допрашивают. Лица участников дела скрыты.

Во время расследования задержаны помощник священнослужителя Дмитрий Попович и клирик Николай Иванкович, а также входящие в их ближайшее окружение лица. Все они, по версии следствия, участвовали в подготовке теракта. Взрыв планировалось устроить в феврале 2025 года на территории Сретенского мужского монастыря в Москве.

По данным ФСБ, Попович и Иванкович действовали по указанию украинских спецслужб, которые завербовали их после начала спецоперации. Главной целью теракта был срыв переговоров между Россией и США по урегулированию конфликта.

Уголовное дело возбуждено по статьям о подготовке теракта (ч. 2 ст. 30 УК) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК).