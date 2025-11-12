«Глорис» подготовит ПСД для нового корпуса национальной гимназии в Абакане

ГБОУ «Хакасская национальная гимназия-интернат им. Катанова» заключило контракт на подготовку проектно-сметной документации (ПСД) на строительство нового корпуса. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Контракт подписан 11 ноября с ООО «Проектное бюро “Глорис”. Его стоимость составила 11,98 млн руб. Всего в аукционе приняли участие три компании. Как писал «Ъ-Сибирь», начальная цена на торгах была установлена в размере почти 16 млн руб.

ПСД должна быть готова к 1 марта 2026 года. Новый корпус гимназии-интерната на 1 тыс. мест построят в Абакане. Одной из основных целей учебного учреждения является создание условий для изучения хакасского языка.

ООО «Проектное бюро “Глорис” создано в Абакане в 2004 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», единственным учредителем компании является Наталья Рудич. В 2024 году бюро получило чистую прибыль в 0,8 млн руб. В числе клиентов компании на ее сайте указаны, в частности, СГК, «РусГидро» и аэропорт Абакана.

Валерий Лавский