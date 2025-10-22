Объявлены торги на ПСД для нового корпуса национальной гимназии в Хакасии

В Республике Хакасия объявлены торги на право разработки проектно-сметной документации (ПСД) для нового корпуса Хакасской национальной гимназии-интерната. Новый корпус на 1 тыс. мест предстоит построить в Абакане.

Заявки на участие в аукционе можно подавать до 29 октября, его итоги планируется подвести 31 октября. Начальная цена установлена в размере почти 16 млн руб. Выполнить работы победителю аукциона предстоит к 1 марта 2026 года.

Одной из основных целей национальной гимназии является создание условий для изучения хакасского языка. По данным мэрии Абакана, участок для строительства нового корпуса учебного учреждения площадью 3,1 га был выделен в 2024 году.

21 октября новый мэр Черногорска Елена Гопина предложила перенести объект в этот город. «Наша администрация в оперативном порядке рассмотрела возможность выделения земельного участка в одном из самых перспективных и развивающихся районов Черногорска под строительство учебного заведения. Почти 4 га земли предусмотрено на строительство школы недалеко от центра города»,— обратилась она к руководству республики.

Валерий Лавский