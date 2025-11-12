В ближайшие десять лет в Москве вырубят все ясенелистные клены. Об этом сообщила руководитель столичного департамента природопользования Юлия Урожаева. Всего планируется удалить семь видов растений, включая борщевик Сосновского, а также контролировать численность еще 25 видов.

Борщевик Сосновского и пять других наиболее инвазивных видов растений вырубят в Москве в ближайшие три года. Такие растения провоцируют сезонные аллергии и респираторные заболевания, отметили в департаменте природопользования.

Ясенелистный клен легко заполоняет поймы рек и создает буреломы, подчеркнул заведующий дендрарием Ботанического сада МГУ Григорий Бойко. Он призвал тщательно продумать, какие растения высаживать взамен вырубленных деревьев. Специалист предложил ясень, вяз и другие виды клена — татарский или остролистный.

Список инвазивных растений «тщательно согласовывался с экспертами и учеными», заявил «Ъ» директор по развитию Всероссийского общества охраны природы Алексей Ретеюм. «Например, тополя, на которые могут периодически жаловаться некоторые москвичи, не являются чуждым для нашей полосы видом — и не несут никакой угрозы местной флоре»,— пояснил он.

Подробнее — в материале «Ъ» «Клен ты мой упавший».