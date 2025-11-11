За ночь над Черноземьем уничтожили 11 беспилотников

Ночью дежурные средства ПВО ликвидировали над Россией 37 беспилотников, включая 11 над Черноземьем. Семь дронов сбили над Орловской областью, три — над Липецкой, один — над Воронежской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подтвердил информацию ведомства и заявил, что пострадавших и разрушений на земле нет. Он добавил, что сотрудники МЧС и правоохранительных органов продолжают работать на местах атак.

Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении одного беспилотника в одном из районов области. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Власти Липецкой области подтвердили информацию оборонного ведомства.

Прошлой ночью над Россией уничтожили 71 беспилотник, включая 16 над Черноземьем.

Мария Свиридова