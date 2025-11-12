Тело дантиста с огнестрельным ранением нагли на Петроградской стороне

Протезиста одной из городских стоматологических клиник нашли в квартире на Петроградской стороне с огнестрельным ранением, сообщает «Фонтанка». О страшной находке в полицию сообщил коллега покойного.

Известно, что рядом с телом 53-летнего дантиста нашли немецкий «Парабеллум», гранаты, патроны и коллекцию длинноклинкового оружия. По версии правоохранителей, смерть не носит криминальный характер. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что тело уроженца Вологодской области нашли на свалке в Петербурге. Погибший не имел определенного места жительства.

Андрей Маркелов