Тело уроженца Вологодской области нашли на свалке в Петербурге

При выгрузке мусора на полигоне, расположенном на Волхонском шоссе, нашли тело мужчины. Им оказался уроженец Вологодской области, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Фото: ГСУ СКР по Санкт-Петербургу

Покойного обнаружили 29 октября после разгрузки мусоровоза. При осмотре тела внешних признаков насильственной смерти не установили. Уроженец Вологодской области не имел постоянного жительства на территории Петербурга.

Сотрудники следствия проводят проверку по факту инцидента. Им предстоит установить обстоятельства произошедшего и причины смерти мужчины.

Татьяна Титаева