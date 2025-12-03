Сегодня исполняется 65 лет двукратному олимпийскому чемпиону, четырехкратному чемпиону мира по хоккею, главному тренеру ХК СКА (Санкт-Петербург) Игорю Ларионову

Игорь Ларионов

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Его поздравляет двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Фетисов:

— Дорогой Игорь! Нас с тобой в жизни и общем деле связывает так много, что порой мы вполне можем обойтись без слов. И все же я рад возможности публично поздравить тебя с нынешней серьезной датой, выйдя за рамки личного общения. В любой пятерке ты всегда отвечал за созидание. Тебе не было равных в поиске оптимальных решений, изобретательности, нестандартных ходах и умении удивить соперника. Так было в национальной сборной, ЦСКА и позднее в «Детройте», где мы играли плечом к плечу. Ты давно следуешь своему собственному плану, принимая новые вызовы, решая все более сложные задачи. Созидание остается твоим главным призванием, позволяющим не размениваться по пустякам, не огорчаться из-за неудач и не придавать значения досужей критике. Кому-то может показаться, что у тебя просто легкая рука, что тебе удаются любые проекты за счет везения. Пусть знают: за твоими успехами и улыбкой стоят тяжелый многолетний труд, постоянная учеба, огромный опыт и вера в успех. Того, что ты уже сделал для отечественного спорта, с лихвой хватило бы на пару команд — звезд и специалистов. Горжусь нашей дружбой. Здоровья тебе, удачи и новых побед! Твой Слава Фетисов.

