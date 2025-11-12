Роспотребнадзор назвал кашель, озноб и потливость главными симптомами пневмонии

Ключевые признаки пневмонии — это кашель, повышение температуры, затрудненное дыхание, озноб, усиленное потоотделение и ухудшение общего самочувствия. Об этом рассказали «РИА Новости» в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что пневмония — это воспаление легочной ткани, которое чаще всего происходит из-за попадания в дыхательные пути бактерий, вирусов или грибков. Пневмония может проявляться как самостоятельная болезнь или возникать в качестве осложнения после других инфекций, например, кори, коклюша, гриппа и коронавируса. Пневмония составляет около 80% всех осложнений гриппа у взрослых.

Особенно тяжело, уточнили в Роспотребнадзоре, пневмония протекает у пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. Внебольничную пневмонию, по словам специалистов, диагностируют в первые 48 часов после появления симптомов — лихорадки, кашля, выделения мокроты и одышки.

Для профилактики пневмонии Роспотребнадзор рекомендует своевременно делать прививки от пневмококковой и гемофильной инфекций, гриппа, кори и коклюша. Кроме того, к неспецифическим мерам защиты относятся поддержание здорового образа жизни, полноценное питание, регулярное мытье рук, соблюдение социальной дистанции, а также проветривание и уборка помещений.

В ведомстве предупредили, что при появлении симптомов пневмонии не стоит заниматься самолечением, а необходимо сразу обратиться к врачу.