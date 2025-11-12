Минздрав Смоленской области прокомментировал планируемый запрет на аборты

Оказание услуг по искусственному прерыванию беременности в Смоленской области выведут «за правовые рамки деятельности» для негосударственных медицинских организаций. Так в региональном Минздраве прокомментировали «Ъ» запрет на аборты, анонсированный губернатором Василием Анохиным.

Изменения будут закреплены в официальных документах, удостоверяющих право на медицинскую практику. Других деталей в ведомстве не раскрыли. Сроки вступления решения в силу неизвестны. Если план будет реализован, Смоленская область станет первым регионом, где запрет на аборты в частных клиниках пропишут в нормативных документах.

В Смоленской области лицензию на проведение абортов имеют 11 негосударственных медицинских организаций. В случае вступления запрета в силу сделать аборт можно будет только в женских консультациях областного перинатального центра. Василий Анохин заявил, что для этого будут необходимы медицинские показания.

«Как врач и человек, ежедневно работающий с женщинами в самые разные периоды их жизни, я убеждена, что право выбора должно оставаться за женщиной»,— прокомментировала инициативу акушер-гинеколог, репродуктолог Виктория Шустова. По ее оценкам, лишение женщин возможности безопасно прервать беременность в медицинских условиях не приводит к снижению числа абортов. Оно делает операции скрытыми и опасными для здоровья и жизни, повышает риск подпольных абортов, кровотечений, инфекций, бесплодия и даже материнской смертности, отмечает эксперт.

