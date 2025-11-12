Сенатор Пушков с насмешкой отреагировал на угрозы Эстонии Китаю из-за Украины

Китай не придал серьезного значения ультимативным требованиям МИД Эстонии, связанным с «российской угрозой», заявил сенатор Совета федерации Алексей Пушков.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По словам господина Пушкова, министр иностранных дел страны с населением 1,3 млн человек и скромным ВВП пригрозил КНР формулировкой: «Если Китай хочет поддерживать хорошие отношения с Эстонией, то эти вопросы необходимо решить». Сенатор назвал подобные заявления курьезными. Он подчеркнул, что фактически это означает требование давить на Россию для остановки наступательных действий на Украине и «как максимум» капитуляции РФ.

Сенатор добавил, что реакция Пекина на подобные внешнеполитические заявления Таллина вполне предсказуема. «Представляю, как Китай воспринял эту "страшную" угрозу. Уверен — так, как ее только и можно воспринять»,— написал Алексей Пушков в Telegram-канале.

Накануне глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что при желании Китай способен быстро завершить российско-украинский конфликт. На переговорах с коллегой из КНР Ван И эстонский министр хотел донести мысль об «экзистенциальной угрозе» со стороны РФ.