МИД Эстонии счел Китай способным быстро завершить украинский конфликт

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Китай при желании может быстро прекратить военные действия на Украине. Об этом он заявил после недавнего визита в Пекин и переговоров с главой МИД Китая Ван И.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна

Фото: Tingshu Wang / Reuters Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна

Фото: Tingshu Wang / Reuters

«Моей главной задачей было донести до министра иностранных дел Китая, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для Европы и Эстонии»,— уточнил Маргус Цахкна (цитата по ERR). Если бы КНР решила завершить украинский конфликт, то сделала бы это, убежден министр, поскольку «все больше диктует политику России». Без Пекина Москва не смогла бы начать боевые действия, добавил он.

Господин Цахкна отметил необходимость отдельного диалога с Венгрией и Словакией, чтобы склонить обе страны к поддержке Украины. Помимо этого, эстонский министр поддержал использование замороженных российских активов для выдачи кредита Киеву. Он напомнил, что идею поддержали все крупные страны Евросоюза, включая Германию.

МИД Китая выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине. В ответ на призыв повлиять на Россию в ведомстве говорили, что принуждение и давление не способствуют решению проблемы.