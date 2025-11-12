Выступавшего против СВО жителя Приангарья осудили на 6,5 года

2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор в отношении местного жителя, признав его виновным в публичном оправдании терроризма. Подсудимому назначили 6,5 года колонии общего режима с лишением права размещать комментарии в интернете на четыре года, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант дела выступал противником проведения Россией специальной военной операции на территории Украины. «Испытывая негативное отношение к органам госвласти РФ» он систематически публиковал в сообществах Telegram комментарии с призывами и оправданием террористической деятельности.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале октября суд назначил жителю Иркутской области 5,5 года колонии, который выступал против СВО и размещал в Telegram комментарии, оправдывающие терроризм.

Александра Стрелкова