Выступившего против СВО жителя Приангарья осудили на 5,5 лет колонии

2-й Восточный окружной военсуд вынес приговор местному жителю Артему Мажаеву по делу об оправдании терроризма. Подсудимому назначили 5 лет и 6 месяцев колонии общего режима, а также на три года запретили размещать комментарии в интернете и мессенджерах, сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, фигурант дела выступал против проведения специальной военной операции. Он «размещал в публичных сообществах мессенджера Telegram комментарии, оправдывающие террористическую деятельность, а также содержащие призывы к экстремистской деятельности».

Как писал «Ъ-Сибирь», в июле этого года в Омске сотрудники ФСБ задержали местного жителя по делу о публичном оправдании терроризма. По данным органов госбезопасности, фигурант дела в соцсетях «открыто выражал антироссийские взгляды» и писал комментарии, оправдывающие теракт, совершенный жителем Усть-Илимска Русланом Зининым.

Александра Стрелкова