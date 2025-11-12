В Солнечном и Академическом районах построят школы суммарно на 4 тыс. учеников

В Екатеринбурге до конца года будут объявлены торги на строительство двух новых школ, общая вместимость которых составит порядка 4 тыс. человек, объявил в своем Telegram-канале губернатор Свердловской области Денис Паслер. Сейчас проекты проходят государственную экспертизу.

В микрорайоне Солнечный расположится школа №3. В ней будут учебные классы, три спортивных зала, два зала с тренажерами, актовый зал и столовая на 625 мест. Также предусмотрен блок дополнительного образования на 200 мест с гончарной и проектной мастерскими, арт-студией и студией подкастов. На территории школы появятся стадион, воркаут-площадка, беговые дорожки и зона отдыха с литературным сквером.

В 16-м квартале Академического района будет построена школа №1. Это будет трехблочное здание с отдельными корпусами для начальной и старшей школы. Там построят столовую и актовый зал на 600 мест, а также библиотеку. На территории школы создадут физкультурно-спортивную зону с многофункциональным кортом для футбола и хоккея, площадками для баскетбола и волейбола, беговыми дорожками, прыжковой ямой и трибунами для зрителей.

Сроки строительства пока не называются — по словам Дениса Паслера, школы возведут «в ближайшие годы». Всего в Свердловской области сейчас строят и проектируют девять школ.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин выделил 853 млн руб. на строительство новой школы рядом с Центральным парком культуры и отдыха в Екатеринбурге. Возведение завершится в следующем году — изначально планировалось открыть школу в 2027 году.

Ирина Пичурина