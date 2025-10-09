Мишустин выделил на строительство школы в Екатеринбурге 853 млн рублей

В Екатеринбурге строительство новой школы рядом с Центральным парком культуры и отдыха завершится в следующем году, хотя изначально планировалось открыть ее в 2027 году, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Свердловской области Денис Паслер.

«Мы обратились в Правительство РФ с заявкой о переносе финансирования, чтобы ускорить строительство из-за высокой потребности в местах для школьников. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. 853 млн руб. будут выделены в 2025-2026 годах из федерального бюджета»,— рассказал глава региона.

Школа на 1,5 тыс. мест строится в квартале улиц Щорса — Машинная — набережная реки Исеть. Здание площадью 30,2 тыс. кв. м будет оснащено инновационными учебными кабинетами, спортивными и актовым залами, лабораториями, библиотекой и столовой. Начальная школа рассчитана на 500 учеников, средняя и старшая на 1 тыс. На данный момент школа готова более чем на 45%. Завершены монтаж каркаса, наружная кладка и кровельные работы. Монтаж окон и витражей близок к завершению, продолжаются работы по устройству фасада и инженерных сетей.

Сейчас в Свердловской области в стадии проектирования и строительства находятся около 50 социальных объектов — это школы и детские сады, поликлиники, учреждения культуры, спорта и пожарные депо.

Напомним, в Екатеринбурге к 2027 году планировали построить три новых школы, которые будут рассчитаны на 3,4 тыс. учеников. К 2027/2028 учебному году численность учащихся превысит 212 тыс. человек — в 2024 году в школах Екатеринбурга обучались 202 тыс. учеников.

Ирина Пичурина