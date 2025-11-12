В Хакасии после выборов исключили из «Единой России» экс-мэра Черногорска

Секретарь городского отделения «Единой России» (ЕР) в Черногорске Василий Белоногов отправлен в отставку с этого поста и исключен из партии. Кадровое решение принято на расширенном заседании президиума политсовета регионального отделения ЕР в Республике Хакасия.

Причиной решения названо «нарушение норм устава партии».

Василий Белоногов руководил Черногорском около 16 лет. Как писал «Ъ-Сибирь», в очередных выборах мэра в сентябре 2025 года он участия не принимал, но поддержал кандидатуру директора МП «Бытсервис», депутата горсовета Руслана Поповича. В свою очередь ЕР по итогам праймериз своим кандидатом выдвинула индивидуального предпринимателя и также депутата горсовета Вячеслава Финогенова.

В результате победу на выборах одержала кандидат от КПРФ Елена Гопина с 29,2% голосов. Вячеслав Финогенов оказался вторым (27,56%), а Руслан Попович — четвертым (10,36%).

Валерий Лавский