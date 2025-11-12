Япония выступила за сохранение диалога с Россией

Правительство Японии выразило сожаление после введения РФ запрета на въезд в Россию 30 японским гражданам. При этом японская сторона выступает за продолжение диалога, сообщил генсек кабинета министров Японии Минору Кихара.

«Несмотря на сложное состояние двусторонних отношений, Япония считает важным сохранять надлежащее взаимодействие с соседней Россией по различным каналам»,— сказал господин Кихара на пресс-конференции (трансляция велась на YouTube).

Москва в ответ на санкции Токио ввела бессрочный запрет на въезд в страну для 30 граждан Японии. Среди них — представитель МИД Японии Тосихиро Китамура и 17 сотрудников СМИ.