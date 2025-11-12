Назначили нового зампредседателя правительства Челябинской области

Заместителем председателя правительства Челябинской области — представителем губернатора и правительства в региональном законодательном собрании назначен Юрий Подшивалов. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

Юрий Подшивалов приступил к обязанностям 11 ноября. Ранее он занимал должность вице-председателя контрольно-счетной палаты Челябинской области.

Кроме того, первым заместителем начальника Главного управления юстиции региона стала Ольга Малева. До этого она была замначальника.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, представитель правительства в заксобрании станет уже восемнадцатым заместителем губернатора.

Виталина Ярховска