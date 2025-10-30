У губернатора Челябинской области появится восемнадцатый заместитель

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области ввели новую должность: заместитель председателя регионального правительства — представитель губернатора и правительства Челябинской области в законодательном собрании, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ Фото: Ирина Созыкова, Коммерсантъ

Новые должности заместителей председателя правительства были созданы в октябре 2024 года . Число замов у губернатора Алексея Текслера, возглавляющего и высший исполнительный орган области, тогда увеличилось с 12 до 17. Теперь у главы региона будет 18 заместителей.

Постоянный представитель Алексея Текслера будет взаимодействовать с органами исполнительной и законодательной власти для их максимально быстрой и согласованной работы. Введение такой должности необходимо, поскольку «в связи со стремительно меняющимися обстоятельствами, в том числе внешними вызовами, часто возникает необходимость в принятии оперативных законодательных решений», подчеркивают в заксобрании. Во многих регионах подобная практика уже существует.

Виталина Ярховска