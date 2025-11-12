На территории промзоны в Ставропольском крае начался пожар после налета БПЛА

Силы ПВО отбили атаку БПЛА над Буденновским округом Ставропольского края. Обломки беспилотников упали на территорию промышленной зоны, начался пожар, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«По оперативным данным пострадавших нет, жилые дома не повреждены, системы жизнеобеспечения действуют в штатном режиме»,— написал господин Владимиров в своем Telegram-канале.

На месте работают экстренные службы, добавил губернатор. Информации о тушении возгорания не поступало.