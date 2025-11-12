Австралия отсудила у России земельный участок под строительство посольства

Верховный суд Австралии признал законным расторжение долгосрочной аренды земельного участка в Канберре, на котором Россия планировала построить здание посольства. Как сообщает SBS News, Россия получила участок в 2008 году в долгосрочную аренду на 99 лет, однако власти Австралии в одностороннем порядке расторгли договор в 2023 году «из-за возможных угроз национальной безопасности».

Решением суда земельный участок был возвращен в собственность Австралии, однако российской стороне также была присуждена компенсация за досрочное расторжение договора. Кроме того, австралийское правительство должно оплатить половину судебных издержек.

Разрешение на строительство нового посольства в Канберре было выдано в 2011 году, но Россия каких-либо активных работ на участке не производила. Это стало формальным основанием для начала процедуры расторжения договора в августе 2022 года. Тогда австралийское правительство ссылалось на то, что Россия не завершила работы в течение трех лет с момента выдачи разрешения. Представитель МИД РФ Мария Захарова тогда называла эти действия недобросовестными и пренебрегающими принципами верховенства права.

Влад Никифоров