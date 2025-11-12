По делу о нападении собак на школьницу в Нижнем Тагиле доложат в СКР

Управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по ст. 293 УК РФ (халатность) после нападения собак на школьницу в Нижнем Тагиле, передает Следком. О ходе расследования доложат в центральный аппарат СКР.

Согласно сообщениям из соцсетей, собаки напали на ученицу, которая шла на уроки, но отогнать их помог прохожий. По данным Telegram-канала «Злой Екатеринбург», инцидент произошел 7 ноября на улице Высокогорской. Ребенку потребовалась помощь медиков. При этом местные жители подкармливают собак и делают для них укрытия.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу о непринятии мер к отлову бродячих собак, которые нападают на жителей ЖК «Просторы» в Екатеринбурге.

Ирина Пичурина