Колумбия приостановила обмен разведданными с США

Президент Колумбии Густаво Петро распорядился приостановить обмен разведывательной информацией с американскими спецслужбами. Соответствующий приказ отдан колумбийским силам общественной безопасности в связи с «нападениями США на суда в Карибском море», сообщил он в соцсети X.

Господин Петро добавил, что борьба с наркотиками «должна быть подчинена правам человека народов Карибского бассейна».

Аналогичный шаг месяц назад, по информации CNN, предприняли власти Великобритании. Лондон не захотел быть причастным к действиям американских военнослужащих у побережья Венесуэлы и считает удары по судам незаконными. США атакуют суда у побережья Венесуэлы с сентября. Американская сторона утверждает, что они, которые связаны с наркокартелями. Жертвами атак стали свыше 70 человек.

Влад Никифоров