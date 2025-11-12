С начала года в России погибли 392 человека при налетах БПЛА

С начала 2025 года при ударах украинских БПЛА погибли 392 мирных жителя, включая 22 детей, сообщили «Известиям» в МИД России. Пострадали за это время 3205 человек, включая 195 несовершеннолетних.

С начала военных действий, по данным МИД, в России погибли 7175 мирных жителей. Ранения получили больше 17 тыс. человек. «Каждый третий из четырех пострадавших — это жертва ударов БПЛА»,— сообщил «посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима» Родион Мирошник.