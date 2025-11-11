Минобороны Турции: на борту потерпевшего крушение самолета было 20 человек

На борту потерпевшего крушение на грузино-азербайджанской границе военного самолета турецких ВВС было 20 человек, включая летный экипаж. Об этом сообщило Министерство обороны Турции.

В настоящее время в районе крушения ведутся поисково-спасательные работы, говорится в сообщении Минобороны в соцсети X. Ведомство не указывало причину крушения воздушного судна.

Самолет C-130 турецких ВВС, летевший из Азербайджана, разбился в муниципалитете Сигнахи, близ грузино-азербайджанской границы. МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полетов.

Анастасия Домбицкая