В Ярославле таможенники передали конфискованные телефоны в зону СВО

Сотрудники Владимирской таможни по Ярославской области передали Министерству обороны России 75 конфискованных смартфонов, планшетов и ноутбуков на нужды СВО. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Владимирской таможни Фото: пресс-служба Владимирской таможни

Общая стоимость электронных устройств превысила 5,5 млн руб. Техника была изъята в ходе таможенной проверки, а впоследствии по решению суда стала собственностью государства. Как установили сотрудники службы, товары не прошли таможенное декларирование, а на упаковках отсутствовала обязательная маркировка.

«Электронная техника отправится в зону проведения специальной военной операции и военные части присоединенных территорий»,— говорится в сообщении таможни.

Ранее «Ъ-Ярославль» неоднократно сообщал о передаче автомобилей, изъятых судебными приставами, в зону проведения специальной военной операции.

Алла Чижова