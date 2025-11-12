Оптовые цены на сельдь в России упали из-за роста вылова

В России за неделю резко снизились оптовые цены на сельдь — на 4,2–12,1%, год к году падение составило 11,5–32,7%. По данным ФГУП «Нацрыбресурс», на 10 ноября 2025 года атлантическая сельдь на северо-западе страны стоила в среднем 138 руб. за килограмм, а тихоокеанская на Дальнем Востоке — 115 руб. Снижение связано с ростом вылова, образованием складских запасов и сезонным спадом спроса.

По данным Росрыболовства, на 10 ноября добыто 547,3 тыс. тонн сельди — на 31,9% больше, чем годом ранее. В ведомстве отмечают, что рост обеспечили благоприятные условия промысла. Переработчики, по словам управляющего директора ГК «Доброфлот» Александра Ефремова, традиционно сокращают закупки перед началом новой путины, что также влияет на цены.

В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота добавляют, что укрепление рубля стимулирует внутренние продажи, но избыток запасов давит на рынок. Сельдь — жирная рыба с ограниченным сроком хранения, и её необходимо быстро перерабатывать, пояснили в Рыбном союзе.

Несмотря на текущее удешевление, эксперты не ждут долгосрочной коррекции. Спрос на сельдь может вырасти уже в начале 2026 года из-за высокого экспортного интереса и сокращения вылова сардины иваси. По оценке господина Ефремова, именно эти факторы могут привести к росту цен в следующем году.

