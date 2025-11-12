Рыбу тянет на дно

За неделю оптовые цены на сельдь в России сократились на 4,2–12,1%, год к году — на 11,5—32,7%. Падение объясняется ростом вылова, формированием складских излишков и сезонным снижением спроса. Но коррекция вряд ли будет долгосрочной. Уже в начале 2026 года стоимость самой популярной в России рыбы снова может начать расти из-за высокого экспортного спроса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Средняя стоимость атлантической сельди на северо-западе России на 10 ноября 2025 года составила 138 руб. за 1 кг, опустившись сразу на 12,1% за неделю, для тихоокеанской на Дальнем Востоке снижение составило 4,2%, до 115 руб. за 1 кг, следует из данных ФГУП «Нацрыбресурс». За месяц показатели снизились на 14,8% и 4,2% соответственно. Продукция дешевеет и на годовом отрезке: для атлантической сельди снижение составило 32,7%, для тихоокеанской — 11,5%.

В «Нацрыбресурсе» связывают снижение оптовых цен в регионах промысла с ростом поставок, слабым спросом и формированием складских запасов. В Росрыболовстве рассказали “Ъ”, что на 10 ноября в России было добыто 547,3 тыс. тонн сельди. Год к году значение увеличилось на 31,9%. Этому способствовали благоприятные условиями промысла, считают в ведомстве. Переработчики же, по словам управляющего директора ГК «Доброфлот» Александра Ефремова, накануне новой путины могут проводить сезонное снижение закупок.

В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) добавляют, что продажи сельди внутри страны сейчас растут из-за укрепления рубля. В Рыбном союзе поясняют, что сельдь — жирная рыба с ограниченным сроком хранения, которую важно продать на переработку вовремя. Формирование остатков форсирует необходимость их сбыта и, соответственно, оказывает давление на цены.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев называет сельдь самой популярной рыбой в России, ее доля в продажах растет последние пять лет. Согласно данным аналитической компании «Нильсен», в натуральном выражении продажи сельди с октября 2024 года по сентябрь 2025 года прибавили 4,3% к предыдущим 12 месяцам, в деньгах — на 23,4%. Продажи рыбных консервов при этом потеряли 11,5% в натуральном выражении. В NTech уточняют, что в январе—июне сельдь сформировала 43% продаж рыбных консервов и пресервов.

Согласно Росстату, средняя стоимость соленого филе сельди в России по итогам сентября составила 673,3 руб. за 1 кг, увеличившись на 15,5% год к году. Рост объясняется высокими ценами на сырье ранее. За 2024 год сельдь тихоокеанская подорожала на Дальнем Востоке на 68,5%, атлантическая рыба на северо-западе страны — на 76,5%. Александр Ефремов говорит, что в феврале 2025 года на рынке был дефицит предложения, в том числе из-за роста экспортных поставок, особенно с Дальнего Востока в Африку. По данным Рыбного союза, в январе—сентябре 2025 года поставки за рубеж мороженой неразделанной сельди выросли вдвое год к году, до 160 тыс. тонн. Внутренний рынок формирует 75–85% спроса, говорит господин Ефремов.

Одновременно на рынке, продолжает господин Ефремов, произошел «шок замещения», связанный с резким падением вылова сардины иваси и необходимостью ее замещения на внутреннем рынке. «Объем невыловленной сардины тихоокеанской почти вдвое превышает всю квоту на дальневосточную сельдь»,— говорит он. В Рыбном союзе объясняют, что сельдь по потребительским свойствам рассматривается как ее аналог. Там добавляют, что сельдь сейчас получает дополнительный спрос со стороны производителей готовой еды.

Господин Ефремов ожидает, что под давлением ограниченного предложения сардины спрос на сельдь будет расти и в начале 2026 года сформируется устойчивый тренд на увеличение стоимости. Текущее снижение стоимости носит краткосрочный характер, убежден он. В АСРФ отмечают, что пока снижение цен на сельдь негативно сказывается на рентабельности производителей. На бизнесе также сказываются высокая инвестиционная и кредитная нагрузка, увеличение себестоимости и проч. В первой половине 2025 года рентабельность рыбной отрасли составила 33%, это на семь процентных пунктов выше значения по итогам 2024 года, но существенно отстает от досанкционного показателя — 63% по итогам 2021 года.

Александра Мерцалова