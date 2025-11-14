У Ярослава Мамонько будет донор и лекарство!

7 ноября на rusfond.ru, в “Ъ” и эфире ГТРК «Кузбасс» мы рассказали историю 16-летнего Ярослава Мамонько из Кемеровской области («Мама Таня», Светлана Иванова). У мальчика острый лимфобластный лейкоз, есть высокий риск рецидива. Для излечения Ярославу необходима трансплантация костного мозга, а также препарат, который поможет предотвратить инфекционные осложнения. Но оплата подготовки донора, забора костного мозга, доставки трансплантата и лекарства родным мальчика не по силам. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 541 546 руб.) собрана. Бабушка и мама Ярослава благодарят всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность!

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Ярослав Мамонько

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 7 ноября 6993 читателя rusfond.ru, “Ъ”, телезрителя ГТРК «Кузбасс», «Тамбов», «Липецк», «Владимир» и еще 131 регионального СМИ — партнера Русфонда, а также 40 компаний исчерпывающе помогли 71 ребенку, собрано 27 332 611 руб.