Звонок папе

Аслан Назаров живет с родителями и старшей сестрой в поселке Володарском Астраханской области. У него генетическое заболевание — несовершенный остеогенез. Кости у мальчика очень хрупкие, и за свою жизнь он перенес множество переломов. Из-за них ноги Аслана сильно деформировались, левая оказалась длиннее правой. Московские врачи укрепили ему бедра и правую голень с помощью специальных растущих штифтов, благодаря чему мальчик смог ходить. Теперь очень нужна еще и операция на левой голени, иначе нога может сломаться. Вот только операция и телескопический штифт стоят почти два миллиона рублей. Для родителей Аслана это совершенно неподъемные деньги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сейчас левая нога у Аслана длиннее правой на 6 см, и в любой момент она может опять, как год назад, сломаться

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Сейчас левая нога у Аслана длиннее правой на 6 см, и в любой момент она может опять, как год назад, сломаться

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Аслан очень скучает по папе. Папа сильный и надежный, всегда поддержит, с ним даже к врачу идти не страшно. Но папа целых два месяца на работе, далеко от дома, чинит тепловозы — это называется «вахта». Мальчику хочется позвонить папе, но просто так отвлекать его от работы нельзя. Зато можно звонить, чтобы сообщить хорошую новость. Например, что Аслан начал ходить с ходунками. Это очень хорошая новость. Раньше он ходить не хотел, потому что боялся, что ноги опять сломаются, а это больно. Лучше ползать — так безопаснее. Когда Аслан был маленький, у него была специальная тележка, которую ему сделал папа,— на ней можно было кататься по дому, тоже было хорошо. Но мама говорит, что большие мальчики должны ходить сами, да и папу очень хочется порадовать, поэтому Аслан упорно тренируется с ходунками.

— Аслан вообще хитренький! Ходить он не любит, а любит ездить на машине. Так можно двигаться и даже путешествовать по разным местам, но при этом сидеть на месте,— смеется мама Нургуль.— Он еще и поэтому очень ждет папу. Чтобы покатал его как-нибудь на машине.

У Аслана несовершенный остеогенез — патологически хрупкие кости, причем редкий и тяжелый тип этого заболевания. Точный диагноз мальчику поставили не сразу.

— Когда сын родился, врачи увидели, что у него перелом ключицы, но решили, что это родовая травма. А через полтора месяца случился перелом бедра со смещением. В больнице просто наложили гипс. Но мы все никак не могли понять, почему произошел такой тяжелый перелом, ведь малыш не падал, не ударялся. Поэтому обратились к ортопеду в частной клинике,— говорит Нургуль.— Врачи предположили несовершенный остеогенез и направили Аслана на обследование в Москву. Там по рентгеновским снимкам выяснилось, что у него были множественные переломы, и диагноз подтвердился.

Читатели Русфонда помогли мальчику пройти лечение и реабилитацию в московской клинике Глобал Медикал Систем (GMS Clinic). Если поначалу Аслан лежал как тряпочка и почти не двигался, то после реабилитации начал переворачиваться, садиться, ползать и стоять, а число переломов сократилось до одного в год.

Вот только ходить никак не получалось, потому что из-за переломов ноги сильно деформировались. Тогда-то папа и сконструировал для мальчика специальную тележку. Папа у Аслана вообще очень изобретательный — все может починить: и тепловоз, и машину, и игрушечного робота. Вот только починить ноги сыну не может — уж очень это тонкая и сложная работа.

Врачи из клиники GMS установили мальчику специальные телескопические штифты в оба бедра и правую голень — они предохраняют кости от переломов, растут вместе с Асланом, и благодаря им он может активно двигаться. Но при этом и нагрузка на ноги увеличилась, поэтому начала деформироваться левая голень. Сейчас левая нога длиннее правой на 6 см, и в любой момент она может опять, как год назад, сломаться. Чтобы этого не произошло, левую голень тоже нужно укрепить телескопическим штифтом. Но денег на операцию по его установке у родителей мальчика нет.

Аслан очень любит мультсериал «Тоботы» — там папа главных героев очень похож на его папу: такой же умелый и надежный. Для своих сыновей папа из мультика сконструировал двух роботов, которые помогали мальчикам во всем. Но у Аслана задача посложнее, и никакой робот ему не поможет: он ведь не будет ходить за мальчика. На папу, конечно, можно опереться, но все равно ходить надо самому. И Аслан очень этого хочет. Однажды папа приедет с вахты, а сын выйдет его встречать! На своих ногах, без ходунков и тележек — вот это будет самая хорошая новость в жизни.

Мы уже помогли Аслану встать на ноги. Теперь мы ведь не бросим его на полпути? Давайте поможем ему завершить лечение и научиться ходить хорошо!

Для спасения Аслана Назарова не хватает 756 780 руб. Руководитель Центра травматологии и ортопедии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алексей Рыкунов: «У Аслана несовершенный остеогенез — повышенная ломкость костей. Мальчик проходит лечение в нашей клинике, перенес несколько операций по установке телескопических штифтов Fassier-Duval. Аслану устранили искривления бедренных и правой большеберцовой кости, он начал ходить с ходунками. Сейчас на фоне нагрузки стала прогрессировать деформация левой большеберцовой кости, возник риск ее внезапного перелома. Необходима операция по коррекции деформации и установке телескопического штифта. В результате Аслан сохранит двигательную активность, сможет развиваться». Стоимость операции 1 880 780 руб. Компании LVMH Perfumes & Cosmetics (Seldico Russia) внесла 150 тыс. руб. Компания, пожелавшие остаться неназванными,— 950 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Лотос» соберут 24 тыс. руб. Не хватает 756 780 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Аслана Назарова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Аслана — Нургуль Гайниевны Назаровой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Оксана Пашина, Астраханская область