Продажи гибридов в России установили абсолютный рекорд

В октябре продажи новых гибридных автомобилей в России выросли на 54% год к году, до 6,3 тыс. штук — это абсолютный рекорд за всю историю наблюдений, подсчитали в «Автостате». Их доля на рынке приблизилась к 4%. Продажи электромобилей также показали максимум с мая — 1,6 тыс. штук, плюс 19,6% год к году.

Ажиотаж вызвало предстоящее повышение утилизационного сбора с 1 декабря, которое, по словам экспертов, приведет к росту цен на 15–20%. «Некоторые гибриды Lixiang подорожают на 1,2 млн руб., Zeekr — на 1,6 млн руб.»,— уточняет директор департамента продаж «Рольф» Николай Иванов.

Сильнее всего выигрывают локализованные бренды. По данным «Автостата», лидером среди подключаемых гибридов стал собираемый в России Voyah (1,57 тыс. штук), опередивший Lixiang (1,44 тыс.). Замкнули топ-5 Exeed/Exlantix, Geely и Aito. Среди электромобилей впервые лидирует Amberauto, выпускаемый на калининградском «Автоторе» (358 штук).

По прогнозу экспертов, доля гибридов на рынке в 2026 году может вырасти до 5–6%. В ноябре продажи, ожидают дилеры, останутся высокими из-за попыток покупателей «успеть до 1 декабря». Общий рынок новых легковых машин в октябре вырос на 35% к сентябрю — до 165,7 тыс. штук, что стало лучшим результатом с ноября 2024 года.

