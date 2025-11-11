Утильсбор творит историю

Продажи новых гибридных автомобилей в октябре установили абсолютный рекорд, а электромобилей — максимум с мая 2024 года. Спрос подстегнуло ожидание роста цен, в некоторых случаях — на 1,2 млн руб. в связи с изменениями правил расчета утилизационного сбора. Самые конкурентные ценники останутся у местных производителей, считают дилеры. В октябре собираемые в России Voyah и Amberauto уже вышли в лидеры в своих сегментах.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Рынок новых гибридных автомобилей (PHEV) в России в октябре вырос на 54% год к году, до 6,29 тыс. шт., подсчитали в «Автостате». Это абсолютный рекорд продаж за месяц за всю историю: как в абсолютных показателях, так и по доле рынка, которая приблизилась к 4%, говорит гендиректор агентства Сергей Целиков. Относительно сентября продажи таких машин подскочили на 62%.

Взрывной рост спроса связан в первую очередь с предстоящим повышением утильсбора и последующим за ним ростом цен, уверен господин Целиков. На этом фоне, уточняет эксперт, продажи выросли не только на импортируемые автомобили, но и на собираемые в России.

Директор «Авилон Электро» Сергей Мелюх согласен, что ажиотаж связан с пересмотром правил расчета утильсбора: нововведение затрагивает все ввозимые в РФ гибриды и электромобили, так как их мощность выше 160 лошадиных сил. «С 1 декабря изменение окажется наиболее ощутимым относительно их текущей стоимости»,— напоминает он. Изначально новые правила должны были вступить в силу с 1 ноября, затем правительство утвердило перенос срока вступления нововведений в силу на месяц, до 1 декабря.

По оценке гендиректора ГК «Автодом» Андрея Ольховского, ряд моделей гибридов и электромобилей вырастет в цене на 15–20%. В частности, уточняет директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов, машины бренда Lixiang подорожают на 1,2 млн руб., а Zeekr — на 1,6 млн руб. «Это большая разница. Безусловно, очень сильно выиграют те бренды, которые локализовали свое производство в России»,— комментирует топ-менеджер. Продажи автомобилей местной сборки Voyah, добавляет господин Иванов, уже добавляют импульса рынку.

Тенденцию подтверждают в «Автостате».

По данным агентства, лидером в сегменте подключаемых гибридов в октябре стал бренд Voyah (1,57 тыс. шт.). На второе место сместился прежний лидер рынка Lixiang (1,44 тыс. шт.). Топ-3 замыкает марки Exeed/Exlantix (613 шт.). Следом идут Geely (471 шт.) и Aito (412 шт.).

Продажи новых электромобилей в октябре также обновили рекорд: год к году рынок вырос на 19,6%, до 1,6 тыс. шт., что стало лучшим результатом с мая 2024 года, рассказали “Ъ” в «Автостате». Лидером в сегменте впервые стал собираемый на калининградском «Автоторе» Amberauto (358 шт.). Также в топ-5 попали: Zeekr (291 шт.), Evolute (256 шт.), Avatr (110 шт.) и BYD (107 шт.).

Глобально «никакой магии» на рынке гибридов пока не произошло, уверяет господин Иванов, несмотря на абсолютный рекорд в октябре, их доля планомерно занимает на рынке около 4%. По итогам января—октября реализация таких машин, согласно «Автостату», снизилась на 11%, почти до 30 тыс. шт. В перспективе, отмечают опрошенные “Ъ” эксперты, доля гибридов будет расти. По прогнозу Николая Иванова, уже в следующем году она достигнет 5–6%.

62,8 тысячи штук составили продажи новых гибридных автомобилей в РФ в 2024 году, по данным «Автостата».

На волне ажиотажа «успеть до 1 декабря» продажи гибридов в ноябре могут превзойти показатели предыдущих месяцев, рассуждает Сергей Мелюх, но будут сильно зависеть от доступности автомобилей, которые успеют ввезти по текущему утильсбору. Николай Иванов ожидает роста доли машин с гибридными установками в ноябре до 4,5–5%.

Общие продажи новых легковых автомобилей в России в октябре подскочили на 35% относительно сентября, до 165,7 тыс. шт., что стало рекордным месячным результатом с ноября 2024 года.

Наталия Мирошниченко