Лидер «Хезболлы» заявил, что движение не сложит оружие

Военизированное ливанское движение «Хезболла» не сложит оружие и будет стремиться положить конец военному присутствию Израиля на юге страны. Об этом заявил лидер движения Наим Кассем.

«Ливанское правительство считает, что разоружение Сопротивления лишит Израиль предлогов, но враг создает новые поводы для нападения на Ливан… Мы будем защищать нашу землю, наши семьи и наше достоинство, и мы не сдадимся»,— заявил Наим Кассем на церемонии (цитата по Mehr).

Лидер «Хезболлы» также призвал правительство Ливана изгнать израильские войска из страны. Он заявил, что движение не нарушало режим прекращения огня, и хотя некоторые видят проблему в Ливане, «в действительности нарушения совершает Израиль».

В соответствии с мирным соглашением, «Хезболлу» планируется разоружить до конца года. 10 ноября Израиль потребовал от Ливана более активных действий по разоружению «Хезболлы». По словам источников Reuters, израильские силы призвали обыскивать частные дома на юге Ливана на предмет наличия оружия, однако ливанское военное руководство отказалось это делать. Вскоре израильская армия начала наземные операции и авиаудары на юге Ливана, объяснив это тем, что «Хезболла» активно восстанавливает свои силы.