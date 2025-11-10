Израиль призвал Ливан обыскивать частные дома для разоружения «Хезболлы»

Израиль потребовал от армии Ливана более активных действий по разоружению ливанской группировки «Хезболла». Как сообщило агентство Reuters со ссылкой источники, израильские силы призвали обыскивать частные дома на юге Ливана на предмет наличия оружия.

Как сообщили три представителя ливанских служб безопасности и два израильских чиновника, требование Израиля возникло в последние недели, а военное руководство Ливана его отвергло. Собеседники Reuters заявили, что такие обыски могут спровоцировать «гражданскую рознь» и сорвет процесс «осторожного, но эффективного» разоружения.

Завершить разоружение «Хезболлы» планируется к концу 2025 года в соответствии с мирным соглашением, достигнутым между группировкой и Израилем. Вскоре после того, как предложение Израиля о поисках оружия в частных домах было отвергнуто, ЦАХАЛ активизировал наземные операции и авиаудары на юге Ливана. Источники Reuters предполагают, что тем самым израильские силы предупредили: неспособность осуществить тщательный контроль за оружием «Хезболлы» может привести к новому военному столкновению.

Израильские военные объясняли возобновившиеся атаки тем, что «Хезболла» активно восстанавливает свои силы как на юге, где должна возникнуть «стерильная зона», но и в других частях страны. Тем временем ливанская группировка считает, что имеет право на наличие оружия для защиты от Израиля.

Лусине Баласян